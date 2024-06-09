لأول مرة.. مصطفى عسل يُتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للأسكواش

توج التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، ببطولة بريطانيا المفتوحة للأسكواش 2024، إحدى البطولات البلاتينية، لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على على فرج بنتيجة 3-2.

ولأول مرة يقتنص التايجر مصطفى عسل المصف الرابع عالميًا، لقب تلك البطولة، وذلك على حساب على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، ليواصل عسل تقديم مسيرة وأداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وجاءت نتيجة الأشواط التى استمرت 79 دقيقة، كالتالى:

11-5 ، 2-11 ، 13-11 ، 4-11 ، 12-10 .

وتُعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.



