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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس المنيا الآن: انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يسود طقس مائل للحرارة ورياح نشطة تساعد على تلطيف الجو  على جميع أنحاء محافظة المنيا مع الإحساس بانخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم الأحد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تنعم بـ48 ساعة من الطقس المعتدل، بعد الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد، بفعل تأثير الكتل الهوائية الحارة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات،  اليوم  الأحد وغدا  الاثنين، مشيرة إلى أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة، يسود طقس حار على شمال البلاد، ويكون شديد الحرارة على جنوب "سيناء، والبلاد"، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب “سيناء، والصعيد”.

ولفتت "الأرصاد" إلى أن الظاهرة الوحيدة المؤثرة تكون يومي الأحد والاثنين، وهي نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء. 

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