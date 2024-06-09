"أمل طويلة" شاعرة تحصد المركز الأول في جائزة الدولة للمبدع الصغير

شاعرة وروائية ومحاورة بارعة فبالرغم من صغر عمها ، الا انك عندما تقرأ شعرها ، او كتابتها تنقلك الي عالم سحري من الخيال ويبهرك جمال الكلمات ، وبراعة الإسلوب فتشع انك امام شاعرة كبيرة وروائية قادمة ، أنها “ أمل أحمد طويلة" من أبناء محافظة الدقهلية.

وتقول " أمل احمد طويلة " الي" البوابة" انها ابنة قرية جديلة المنزلة التابعة الي مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعمر 11 عاما" ، انها طالبة بمدرسة الشهيد أحمد محمد فوزى ، وحصدت جائزة المركز الاول جمهورية في جائرة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية انتصار السيسي في مجال تاليف وكتابة الشعر وكرمتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

أمل أحمد طويلة

وتتابع انها أصدرت كتاب لها بعنوان" اصل الحكاية “ وتم طباعتها وتداوله في الأسواق وتسكمل “ طويلة انها حصدت المركز الأول جمهورية في مسابقة الحوار الصحفي 2024 ، وأنها حصدت المركز الاول علي مستوي محافظة الدقهلية في مسابقة القاء الشعر ، كما حصدت العديد من المراكز علي مستوي محافظة الدقهلية في مسابقة تحدي القراءة وتتابع انها حصلت أيضا على المركز الأول في التقديم ،ـوتم تكريمها من قبل محافظ الدقهلية والفنانة الكبيرى نيللى كريم فى مبنى محافظة الدقهلية , ويستكمل والدها ان قسم الصحافة والإعلام بالإدارة التعليمية بالدقهلية ،هو الذي تواصل مع المدرسة ماتم نشر ل وهى بتلقى قصيدة من تأليفها على صفحة إدارة المنزلة التعليمية ، وتم تكريمها من قبل إدارة المنزلة التعليمية داخل مدرستها فى احتفال كبير. ‘ ويتابع ان كتاب’ أمل" ابنته بعنوان" أصل الحكاية" ودى بتتكلم عن نصر اكتوبر ، وان لها عدة قصائد و منها قضيدة بعنوان" الطبيعة" ودى بتتكللنو الطبيعة وجمالها، وقصيدة جيلنا ودى بتتكلم فيها عن بداية العام الدراسي.

ويضيف والدها ان بداية موهبتها ان ةسرتها تعشق الاستماع الي الشعر بكثرة، وانها حرصت علي القراءة بكثرة لإثقال موهبتها.

ويتابع ان أمل بدأت في الكتابة في عمر 8 سنوات تقريبا ،ثم بدأت بالحضور بقصر ثقافة البصراط بمدينة المنزلة والتدرب علي القراءة في االميكروفون ، لاكتساب ثقة في نفسها وآدائها.

ويتابع انها شاركت في عدة مناسبات قصر الثقافة بالمنزلة ، وان “محمود هاشم" مدير قصر ثقافة علي مبارك لعب دورا بارزا في دعم موهبتها ،فاثتي علي آدائها،،وشجعها في الإشتراك في المبدع الصغير.

و يستكمل “ أحمد طويله " والد أمل ، أن الجميع لاحظ لباقتها في الحوار ، سواء في المدرسة أو الاذاعة المدرسية ، وشجعوها للتقدم في مسابقة التقديم الإذاعي ،وحصدت مركز اول علي مستوي الجمهورية ،جمهوري 2024وكرمت من المحافظ ونيلي كريم ،

و يضيف أن المسؤولين قسم الصحافة والإعلام بمدرستها، عندما إستمعوا الي موهبتها للإشتراك في مسابقة الحوار الصحفي ، حيث أجرت حوارا صحفيا مع مدير إدارة المنزلة التعليمية ، وحصدت من خلاله المركز الأول علي مستوي الجمهورية، والمركز الأول علي مستوي الدقهلية في مجال الحوار،ويتابع انه تم تصفيتها ط ضمن افضل ثلاث متسابقين في تحدي القراءة العربي علي مستوي محافظة الدقهلية.