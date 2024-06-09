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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن يناقش غدًا تقارير حول جيش الرب وداعش

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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يعقد مجلس الأمن غدًا الإثنين (بتوقيت نيويورك) جلسة إحاطة حول تقرير الأمين العام نصف السنوي عن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط إفريقي وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية لمكافحة "جيش الرب" الذي يعد أكثر المجموعات وحشية في القارة.

ومن المتوقع وفق لبيان لمجلس الأمن أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، عبدو أباري، ورئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، إحاطة إعلامية، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

ويشهد غدًا الإثنين ضمن فعاليات مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار بشأن (داعش) ونظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ومن المتوقع أن يتضمن مشروع النص أحكاما تمدد ولاية فريق الدعم التحليلي.

يعقد المجلس مناقشته نصف السنوية بشأن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين يوم الثلاثاء بعد غد.

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