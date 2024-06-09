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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث أونروا: 90% من الأطفال فى غزة يعانون سوء التغذية

عدنان أبو حسنة المتحدث
عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة
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قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إن هناك تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات وأيضًا في القطاع الصحي، مشيرًا إلى مخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية: "وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات"، مشيرًا إلى أن هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة ويجب اتخاذ قرار للسماح بدخول المساعدات.

وأشار المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة إلى أن 90% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، مضيفًا أن الوضع في القطاع غير مسبوق سواء للمنظمات الدولية أو المدنيين.

 

عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات الكوليرا