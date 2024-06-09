اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن

الأحد 09/يونيو/2024 - 08:40 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 10 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن

الرئيس الفلسطينى يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى.. وهنية: المقاومة مستمرة

جوتيريش عقب استشهاد 247 فلسطينىا: هذا الرعب يجب أن يتوقف

الجيش الأمريكى يعلن استئناف إيصال المساعدات لغزة عبر الرصيف البحرى

هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم جنوب غربى عدن اليمنية

انتفاضة عالمية.. مظاهرات عالمية لدعم غزة فى باريس وليون ولندن

مصير القارة العجوز.. الأوروبيون فى صناديق الاقتراع لتحديد المسار السياسى للسنوات الخمس المقبلة