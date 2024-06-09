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الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 10 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن

الرئيس الفلسطينى يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى.. وهنية: المقاومة مستمرة

جوتيريش عقب استشهاد 247 فلسطينىا: هذا الرعب يجب أن يتوقف

الجيش الأمريكى يعلن استئناف إيصال المساعدات لغزة عبر الرصيف البحرى

هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم جنوب غربى عدن اليمنية

انتفاضة عالمية.. مظاهرات عالمية لدعم غزة فى باريس وليون ولندن

مصير القارة العجوز.. الأوروبيون فى صناديق الاقتراع لتحديد المسار السياسى للسنوات الخمس المقبلة

العدد
البوابة مجزرة الاحتلال النصيرات رهائن مجلس الأمن الدولى