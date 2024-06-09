اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 10 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
غضب فلسطينى.. إدانة مجزرة الاحتلال بالنصيرات خلال تحرير 4 رهائن
الرئيس الفلسطينى يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى.. وهنية: المقاومة مستمرة
جوتيريش عقب استشهاد 247 فلسطينىا: هذا الرعب يجب أن يتوقف
الجيش الأمريكى يعلن استئناف إيصال المساعدات لغزة عبر الرصيف البحرى
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم جنوب غربى عدن اليمنية
انتفاضة عالمية.. مظاهرات عالمية لدعم غزة فى باريس وليون ولندن
مصير القارة العجوز.. الأوروبيون فى صناديق الاقتراع لتحديد المسار السياسى للسنوات الخمس المقبلة