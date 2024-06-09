السعودية تبذل جهودا مضنية لتأمين حجاج بيت الله الحرام .. ضوابط صارمة للمخالفين.. وإجراءات غير مسبوقة ضد الإخلال بالأمن

جهود كبيرة تقوم بها المملكة العربية السعودية لتأمين حجاج بيت الله الحرام وضبط الأجواء السعودية وخاصة وضع ضوابط صارمة للمخالفين للقواعد والنظم التي أقرتها المملكة لإنجاح موسم الحج وتوفير السبل الراحة للحجاج.

ورفعت المملكة لواء أمن المملكة والحجاج "خط أحمر" وكثفت وزارة الداخلية السعودية ، من اجراءاتها لتنظيم موسم الحج لهذا العام حيث وضعت الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج هذا العام.

وشدد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي - أن أمن الوطن خط أحمر، وأمن الحجاج خط أحمر، وأمن المشاعر خط أحمر، وقوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن من أولويات قوات أمن الحج، المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين، مشيرًا إلى أن من مقتضيات تحقيق ذلك منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة بفرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وقال الفريق محمد البسامي، إن الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة تتابع ما ينشر من إعلانات مضللة تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج من خلال مكاتب الحج غير النظامية أو من يدعي الحج عن الغير، ويتم ضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقهم، مضيفًا أن القوات ستضبط ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح حج نظامية وتسليمهم للجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات لتطبيق العقوبات بحقهم.

ونوّه إلى أن من مهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام 1445 هـ تكثيف الوجود الأمني الميداني بما يسرّع من رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية كافة والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليهما، وإدارة وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الطرق والمناطق المحيطة لانسيابية حركة المركبات والمشاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية.

وأشار الفريق البسامي إلى أن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية (140) حملة حج وهمية و(64) ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة (97,664) مركبة مخالفة وإعادة (171,587) مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و(4,032) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و(6,105) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (153,998).

