محافظ مطروح: نستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجنة تقييم مستشفيات مطروح، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وبحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من مديرى الإدارات المعنية؛ للاطمئنان على الاستعداد للدخول ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجرى مناقشة استعدادات مستشفيات مطروح وعدد من أعمال التطوير المقترحة لعدد من المستشفيات؛ لتواكب تطبيق المنظومة الصحية الجديدة، وفقا الأكواد والمواصفات المعتمدة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية.



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة محافظة مطروح، البالغ عدد سكانها نحو 530 ألف نسمة، وتتكون من 8 مدن و56 قرية، تستعد للدخول في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك من خلال 7 مستشفيات جديدة وهي مستشفيات العلمين المركزى، السلوم المركزى، براني المركزى، النجيلة المركزى، والحميات والصدر، ومارينا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ضم مستشفى رأس الحكمة بعد أعمال رفع كفاءة سريعة، نظرا لموقعها المتوسط على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية.

وكيل صحة مطروح: 47 وحدة صحية على مستوى المحافظة تستعد للمنظومة الجديدة



وتستعد المحافظة من خلال 47 وحدة صحية من إجمالي 56 وحدة صحية على مستوى المحافظة جاهزة لدخول المنظومة الجديدة، حيث تم افتتاح 10 وحدات جديدة مؤخرا ويمكن دخولها مباشرة،

وتقوم وزارة الصحة بتوفير الفرش والتجهيزات اللازمة ،وتوفير كافة البنية التحتية بالتنسيق مع المحافظة.



و أهم المطالب التى يتم التأكد من توافرها فى كل منشأة صحية وتقوم مديرية الصحة بجميع إدارتها المعنية بتجهز المطلوب حاليا وهى تجهيز ملف لكل منشأة على حدة مستوفي المستندات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفحص قرارات التخصيص الصادرة لكل منشأة واتخاذ إجراءات استصدار قرارات تخصيص لمن لم يصدر له قرار تخصيص، وموقف المرافق لكل منشأة موضح به موقف عدادات الكهرباء والمياه والغاز والرسم الهندسي لكل منشأة بالتفصيل المربوط السكاني التابع لكل منشأة (مقسم إلى أسر وأفراد)، وكشوف العهدة بكل منشأة (فعلي)، والموارد البشرية بكل منشأة (جميع الفئات)، والبنية المعلوماتية لكل منشأة، وموقف الدفاع المدني (تجهيزات - تدريب العاملين) بكل منشأة، وأماكن الخدمة البديلة لكل منشأة.

يذكر ان محافظة مطروح قد قامت بعدة إجراءات مبكرة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ومنها إعداد الملف العائلي لكل أسرة بعدد من القرى التى تم افتتاح وتفقد الوحدات الصحية بها مؤخرا، وتم الاطمئنان من خلال مديرية الصحة على تفعيل الملف العائلي بما يعد حصرا مبكرا لعدد الأسر والأفراد والتاريخ الصحى لكل أسرة.