يمنى الشبلي: فيلم "حنين الماضي" يسلط الضوء على الانتماء للوطن

قالت الفنانة يمنى الشبلي، إنها تشارك في فيلم "حنين الماضي"، الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة علي إحدي المنصات، موضحة أنها تواصل حاليا تصوير الفيلم في دبي.

وأضافت “الشبلي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Out Box”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها في الفيلم، موضحة أنها فخورة بالمشاركة في العمل خاصة وأنه يسرد قصة فتاة غادرت منزلها في القاهرة للسفر بغرض العمل في دبي ولكنها لم تشعر بالراحة وشعرت بحنين الماضي وذكريات منزلها وقررت العودة.

وأشارت إلى أن العمل يسلط الضوء على الانتماء للوطن، موضحة أنها ستعود خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مشاهد العمل في القاهرة.

واختتمت أنها تتمنى نجاح الفيلم وعرضه في المهرجانات العالمية، خاصة وأنه يتناول قضية الانتماء للوطن.