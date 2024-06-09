10 خطوات كل ما تحتاجه لترتيب شنطة سفر المصيف

بالتزامن مع تلك الموجة الحارة التي تشهدها محافظات مصر، يسعي الكثيرون الي السفر للمصيف لتغيير الطقس، والاستحمام في البحر، ومشاهدة المناظر الطبيعية لذا نقدم لكم بعض النصائح لترتيب شنطة المصيف:

1 .استخدام واقي الشمس:

يعد استخدام واقي الشمس هو الخطوة الأهم لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، واختر واقي الشمس الذي يناسب نوع بشرتك وضعه بانتظام، ولا يقل عن spf 50.

2. ارتداء الملابس المناسبة:

يفضل ارتداء ملابس تغطي الجلد بشكل جيد لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، وينصح بارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين.

3. تجنب أوقات الذروة:

حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة عندما تكون الشمس في أقصى قوتها.

4. شرب الكثير من الماء:

تأكد من البقاء مرطبا من الداخل بشرب الكثير من الماء خلال اليوم للحفاظ على بشرتك صحية ونضرة.

5-الأغراض العامة «كافة الاحتياجات»

من الافضل كتابة كل ما تحتاج وضعه معك في الحقيبة حتى لا تنسى أي شيء، وأن تقوم بالشطب كلما انتهيت من تحضير شيء معين من مستلزمات سفرك، ووفقا لاحتياجاتك عليك اختيار الحقيبة الملائمة لك، فلا تختار الصغيرة جدا التي لا تحمل ما معك، ولا الكبيرة جدا، وإن كانت رحلتك لفترة طويلة ينصح أن تجلب حقيبة متينة.

6. حقيبة إسعاف أولية

يعد حمل حقيبة إسعافات أولية صغيرة من الضروري بالمصيف ،وتتضمن (قطن شاش مطهر ، جروح بعض الأدوية التي قد تحتاج لها مثل حبوب صداع أو المغص، الضمادات وخافض للحرارة، مقص إبرة وخيط، مناشف كبيرة وصغيرة، لأنها أكثر شيء نستخدمه في المصيف، وكذلك معجون وفرش الأسنان أكياس بلاستيك، حتى تحفظي فيها السندوتشات التي من المؤكد أن تأخذيها معك للشاطئ.

7. ومن الضروريات أيضا لا تنسي حافظة الكاميرا والموبايل لتحميها من الرمال ومياه البحر، وعلب لحفظ الطعام.

8-الأغراض الشخصية

وهي الأغراض التي تخص كل شخص على حدة منها، واقي الشمس، حتى تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة والاسمرار، كريم مرطب، كريم أو زيت شعر، شامبو وبلسم لينعم شعرك، خاصة بعد تعرضه للمياه البحر«المالحة»، مزيل عرق، السشوار، حقيبة خاصة بمستحضرات التجميل، غسول للبشرة، وأخيرًا شاحن للموبايل والكاميرا، لأننا في الغالب ننساها.

9- ملابس المصيف

ستحتاج أن تضع الملابس المناسبة المصيف، في شنطة تكون سهلة في الحركة، ثانيا يكون عندك إختيارات متعددة، طبعا من المضروري وضع لبس السباحة النساء سواء مايو ة اسلامي “بوربكيني" أو غيره لغير المحجبة.

وكذلك يبقي أهم قطعة هي المايوه للرجال، و شورت بحرألوان زاهية و مبهجة، 4 تيشرت قطن تناسب الجو الحر، و طبعا سادة علشان تناسب ألوان الشورت (أو كاب للشمس، شبشب أو صندل خفيف للمشي علي الشط، فوطة بحر، 7 أطقم داخلية، 3 بيجامة بيت).

10- ملابس الخروج

سيحتاج الخروج بليل في المصيف متعة و خاصة مع الأصحاب، و ده هيحتاج منك ترتيب لبس يناسب خروجات السهرة. بنرشحلك قطع اللبس ده تكون من محتويات شنطة المصيف: شورت جينز ، لأنه سهل و شيك و مناسب مع القمصان و التيشرتات كلها، شورت جبردين، بنطلون جينز أو رياضي حسب رغبتك، 4 تيشرتات ملونة بألوان حيوية وحذاء رياضي، هتكمل بيه اللوك الكاجوال الرائع.



