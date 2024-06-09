العثور على 3 جثث داخل حفرة تنقيب عن الاثار غرب الإسكندرية

تلقت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل حفرة بفيلا بشارع الحنفية في منطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها في البحث حول الواقعة وكشف غموض المتوفين الثلاثة.

في التفاصيل، بدأت الواقعة عند تلقي العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة 3 عمال داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وانتقلت على الفور قوة من القسم إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف.

وبعد الفحص والمعاينة تبين وجود حفرة عمقها 13 متراً، بداخلها أدوات حفر بالفيلا المشار إليها، وبجانبهم 3 جثث بداخل الحفرة.

وعند سؤال الغفير الخاص بالفيلا، أكد على أن صاحب الفيلا أستعان به وبثلاث أشخاص آخرين للقيام بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار، وأضاف إلى التحقيقات أن المتوفين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المشار إليها صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل الفيلا.

وأكمل في اعترافاته للنيابة أن المتوفين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بالحفرة صعقهم التيار الكهربائي، وقت استخدام طلمبة لرفع المياه.

وقال أحد جيران الفيلا المشار إليها، أن واقعة التنقيب عن الآثار داخل الفيلا ليست المرة الأولى، بل جرى من قبل ضبط واقعة مماثلة للتنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة العام الماضي.

وألقت الاجهزة الامنية القبض على الغفير، والتحفظ على أدوات الحفر، ووضع حراسة مشددة على الفيلا ونقل جثث الأشخاص الثلاث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.