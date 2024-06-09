يورو 2024.. رونالدو "ماكينة" أرقام تاريخية في أمم أوروبا

ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى تستضيفها ألمانيا، ويبدأ معها الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو فصلًا جديداً فى تحقيق الإنجازات الفردية، عندما يقود منتخب البرتغال .

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا فى الفترة من 14 يونيو الجارى، إلى 14 يوليو القادم 2024.

ويسعى كرسيتيانو رونالدو فى قيادته للمنتخب البرتغالى، لتحقيق اللقب الثاني في تاريخها، بعدما قاد بلاده للتتويج عام 2016 لأول مرة.

ويبحث رونالدو لاعب وقائد نادى النصر السعودى، عن تقديم أقصى ما لديه خلال البطولة، خاصة وأنها قد تكون الأخيرة لصاحب الـ 39 عاما.

ويدخل الدون البرتغالى البطولة وأسمه محفور من ذهب في تاريخ البطولة الأوروبية، بعدة أرقام، جاءت كالتالى:

ارقام قياسية

- أكثر لاعب شارك في عدد نسخ من اليورو، برصيد 5 مرات في الفترة بين 2004 و2020، والنسخة الحالية ستكون السادسة وهو رقم قياسي جديد لصاحب الـ 39 عام.

- ويمتلك الدون أكثر عدد من المشاركات في المباريات برصيد 25 مباراة، وأكثر من لعب دقائق لعب برصيد 2153 دقيقة، محققاً أكبر عدد من الانتصارات في المباريات التي شارك بها برصيد 12 مباراة.

- ويعتبر رونالدو أكثر قائد لمنتخب مشاركة في المباريات برصيد 16 مباراة،

- ويمتلك الدون رقم أكثر اللاعبين مشاركة فى المباراة النهائية للبطولة، برصيد مباراتين خلال نسختي 2004 و2016.

- رونالدو هو الهداف التاريخي لليورو برصيد 14 هدفا ، جاءت كالتالى: هدفين في نسخة 2004، هدف في نسخة 2008، 3 في نسخة 2012، و3 في نسخة 2016، و5 في نسخة 2020، ويسعى لزيادة غلته التهديفية ليبتعد برقمه عن اى منافس اخر.

- ويعتبر رونالدو هو الهداف التاريخي للتصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 41 هدفا.

- رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل على الأقل هدفا واحدا في 5 نسخ للبطولة في الفترة بين 2004 و2020.



