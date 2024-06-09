من قبلى لـ بحرى.. استعدادات مُكثفة لاستقبال عيد الأضحى بجميع المحافظات.. توفير كميات كافية من الأضاحى الحية والمبردة بأسعار مناسبة.. وتجهيز المجازر الحكومية والخاصة وتقديم خدمات ذبح مجانية

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف جميع المحافظات جهودها استعدادًا لاستقبال العيد، وتشمل هذه الاستعدادات مختلف القطاعات، من تأمين كميات كافية من الأضاحي الحية والمبردة، إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مرورًا بتجهيز المجازر ومرافق النظافة العامة، وصولًا إلى ضمان سير حركة المرور بشكل انسيابي.

فتعمل وزارة الزراعة على توفير كميات كافية من الأضاحي الحية والمبردة، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج، كما يتم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير منافذ بيع الأضاحي في جميع أنحاء المحافظات بأسعار مناسبة، وتكثف مديريات التموين حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ومنع أي ظواهر احتكار أو غلاء.

كما يتم توفير سلع غذائية مدعومة للمواطنين محدودي الدخل، كما يتم تجهيز المجازر الحكومية والخاصة لاستقبال أعداد كبيرة من الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة العامة والسلامة الغذائية، فضلًا عن توفير خدمات ذبح الأضاحي بالمجان أو بأسعار رمزية في بعض المحافظات، وتكثف مديريات النظافة العامة حملات النظافة في جميع أنحاء المحافظات، خاصة حول المساجد ومناطق ذبح الأضاحي.



الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على رفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع مديريات الخدمات وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني خلال عيد الأضحى، موجهًا بتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف، وتأمين المنشآت الحيوية والحدائق والمتنزهات والمواقف والأسواق ومحطات القطارات، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد لتحقيق السيولة المرورية بالطرق السريعة وداخل المدن.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها خلال أيام العيد وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولا بأول.

ووجه «رحمي» بضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة، وكذلك الاستعداد بالمستشفيات الجامعية والحماية المدنية والنجدة والمياه والكهرباء والغاز، لأي أحداث طارئة؛ موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات والأرصفة وقص وتهذيب الأشجار وإصلاح كل أعمدة الإنارة ورفع كل الاشغالات من الشوارع.



المنيا

رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة.

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح الساحات أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكل المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مُشددًا على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة العيد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

ووجه أيضا رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع فى شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والتأكد من نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان مدى صلاحيتها للاستهلاك.



قنا

تتكاتف جهود مختلف أجهزة محافظة قنا استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك 2024، وذلك لضمان عيد آمن ومستقر لجميع المواطنين، وتشمل هذه الاستعدادات مختلف القطاعات، ومنها تعمل مديرية الزراعة والطب البيطري على توفير كميات كافية من الأضاحي الحية والمبردة، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج.

كما يتم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير منافذ بيع الأضاحي في مختلف أنحاء المحافظة بأسعار مناسبة، ويتم تشديد الرقابة على أسواق المواشي لمنع أي ظواهر احتكار أو غلاء، ويتم تجهيز المجازر الحكومية والخاصة لاستقبال أعداد كبيرة من الأضاحي، وتم التأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة العامة والسلامة الغذائية في المجازر، وتم توفير خدمات ذبح الأضاحي بالمجان بالمجازر.

فيما تكثف مديريات التموين حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتم توفير سلع غذائية مدعومة للمواطنين محدودي الدخل، وتم التنسيق مع التجار لتوفير كميات كافية من السلع الغذائية خلال فترة العيد.

وتكثف مديريات النظافة العامة حملات النظافة في جميع أنحاء المحافظة، خاصة حول المساجد ومناطق ذبح الأضاحي، كما يتم رفع القمامة بشكل منتظم ومنع تراكمها.



الشرقية

تتخذ محافظة الشرقية خطوات مكثفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية في جميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لمواكبة أي طارئ واتخاذ اللازم، وشملت استعدادات المحافظة إلغاء إجازات جميع القيادات التنفيذية، والتأكد من تواجد طاقم إداري وفني في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات خلال أيام العيد لضمان سير العمل وانتظام الخدمات.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والحدائق، مع تكليف مديرية التموين بتكثيف الحملات على الأسواق والمجازر للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأعلن المحافظ عن فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمجان للمواطنين لقضاء عطلة العيد.

كما وجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وتم توجيه جهاز شئون البيئة بالمحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية لمنع الذبح خارج المجازر المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن استعدادها التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جميع القيادات المسئولة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في المراكز، وستقوم هذه الغرف بمتابعة انتظام سير العمل في المرافق العامة والخدمية على مدار 24 ساعة لضمان راحة المواطنين خلال عطلة العيد.

وحرصًا على الصحة العامة، وجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية والطب البيطري والصحة والبيئة لوضع خطة محكمة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، كما سيتم تشكيل فرق للتدخل السريع في مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي تحسبًا لأي طارئ.

ولضمان بيئة نظيفة، تكثفت حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة بشكل يومي، ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر على مدار 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد وأثناءه وبعده.

وعلى صعيد الصحة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادًا لاستقبال الحالات الطارئة مجانًا وفورًا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، وتأتي هذه الاستعدادات حرصًا من محافظة سوهاج على توفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، لضمان قضاء عطلة سعيدة وآمنة.



مطروح

وفي محافظة مطروح، اتخذت القطاعات والأجهزة التنفيذية والخدمية والمرافق العامة، كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والمديريات؛ لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى بالإضافة لسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم، وتوفير كل احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع توافر كل السلع الأساسية والمواد الغذائية، مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة لقضاء إجازة العيد.

وتابعت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى من خلال توافر السلع والمواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمحال التجارية، وخاصة توفير اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بأسعار مناسبة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أنه تم الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد الجامعة، وتوفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل مسجد، مع التأكيد على أعمال النظافة والتأمين للساحات والمساجد وتنظيم الدخول والخروج.



المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الاستعداد التام والجيد لعيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة، والمتابعة الدورية لكل الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم.

ووجه «أبو ليمون» بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية خلال إجازة العيد.

كما وجه «أبو ليمون» رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.



الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة المحافظة لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت عدة قرارات وغرامات صارمة للمخالفين والتي أبرزها يحظر على كل المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وتتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

وشددت المحافظة على ضرورة التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، ويصرح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.



شمال سيناء

أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تعليمات برفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وباقي غرف العمليات بالمدن الست لمتابعة تلبية احتياجات المواطنين وتفعيل دور القطاعات الخدمية خلال فترة عيد الأضحي المبارك متضمنة الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك وشملت الاستعدادات فتح المجازر لذبح أضاحي المواطنين مجانا خلال أيام عيد الأضحي المبارك ولمدة 5 أيام متواصلة وتوفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، على توفير جهاز سونار في مديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رءوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل وذلك بأجر رمزي.



الأقصر

رفعت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في كل القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية بالمحافظة، وجرى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع المدن ومديريات الخدمات تحت إشراف سكرتير عام المحافظة.

كما تم التوجيه بإلغاء الإجازات والتواجد الميداني خلال العيد موجها بتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف وتأمين المنشآت الحيوية والحدائق والمتنزهات والمواقف والأسواق ومحطات القطارات، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد لتحقيق السيولة المرورية بالطرق السريعة وداخل المدن.

وفيما يخص قطاع الصحة، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

كما نفذت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف ، خطة شاملة لفرش عدد من المساجد بالسجاد الجديد القادم من الوزارة، استعدادًا لاستقبال رواد تلك المساجد قبل دخول أيام عيد الأضحى المبارك.



أسيوط

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء والمراكز على تكثيف الحملات بجميع القطاعات والتواجد الميداني لكل القيادات التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها وفق خطة متكاملة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع المواقف الطاري.

وأكد الدكتور صلاح علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم طرح لحوم بأسعار مخفضة، وسيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بالعمل علي مدار الـ 24 ساعة وشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية خلال أيام العيد ووقف الإجازات والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية خلال أيام العيد لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري معها، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال إجازة العيد مع مراجعة توافر كل السلع الغذائية بشتى مراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.



البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، حالة طوارئ في كل القطاعات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعدادات في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدة على تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة، ومحلات الجزارة، بهدف التأكد من امتثالها للشروط الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة.

وأعلنت نائب المحافظ، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، عن تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات التخصصية والعامة، بالإضافة إلى نقاط الإسعاف، مع تواجد الفرق الطبية والطوارئ بأكملها.

ووجهت «بلبع»، بتفعيل خطط الطوارئ والأزمات في كل القطاعات استعدادًا لعيد الأضحي المبارك واستمرار فتح المجازر الرئيسية خلال الأيام المقبلة حتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، مع توفير جميع الأدوات والمستلزمات اللازمة للعمل.

كما وجهت نائب المحافظ، مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالمرور على الشوادر ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية الأختام الخاصة باللحوم، ومواجهة أي صور للغش التجاري وتم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين.



أسوان

استعدادات متواصلة ومكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان مبكرًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ حيث أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

وشدد المحافظ على أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد لاستقبال الأضاحى تحت إشراف بيطرى كامل.

وطالب مسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بأن يتم مواصلة طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وهو الذى يتواكب مع تكثيف أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومراجعة مخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات.



بورسعيد

تكثف الأجهزة التنفيذية من استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى.

فضلًا عن رفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ونفس الأمر المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتشديد على توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل ومنافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كل سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ على مدار اليوم.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مع تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم مع كل أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.