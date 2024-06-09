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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة تموينية على المخابز البلدية والأسواق في برج العرب بالإسكندرية

مخابز البلدية
مخابز البلدية
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شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، حملة على الأسواق والتى أسفرت عن تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة.

وتحرير تصرف مخبز بلدي في ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ % زنة الشيكارة  الواحدة ٥٠ كجم باجمالي كمية ١٠٠٠ كجم (واحد طن).

كما جرى تحرير محضر حيازة وتجميع  ٦ شيكارات دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالي كمية ٣٠٠ كجم  بغرض البيع في السوق السوداء والتربح من فارق الدعم، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادتن صحية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و الأسواق  .

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