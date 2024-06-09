جمال عبد الناصر يعلن تنحيه عن رئاسة الجمهورية.. أبرز أحداث 9 يونيو

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ٩ شهر يونيو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 641 - المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصّة حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.

وفي عام 1898 - المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا.

عام 1923 - عين الجنرال مكسيم ويغان مندوباً سامياً في سوريا ولبنان خلفاً لهنري غورو،و بقي ويغان في المنصب حتى تشرين الثاني 1924 وخلفه موريس سراي.

1928 -بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.

عام1928 تشارليز كينجزفورد سميث وطاقمه يقومون بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي بطائرة «فوكار إف.سفن بي /3إم» سمىت «الصليب الجنوبي»، حيث رحلوا من أوكلاند بكاليفورنيا في 31 مايو ووصلوا إلى بريزبان عبر هونولولو وفيجي، واستغرقت الرحلة 83 ساعة.

في عام 1938 - تشكيل القوات الجوية النيكاراغوية كقوة حربية في ناسيونال دي غارديا.

1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

1967 -الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة.

عام 1989 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.

1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في «ساتيناس».

1999 - الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش.

عام 2006 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.

2012 - المجلس الوطني السوري ينتخب عبد الباسط سيدا رئيسا له خلفا لبرهان غليون.

