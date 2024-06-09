19 يوليو.. آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا بجامعة القناة

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن أخر موعد للتسجيل بالمؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية هو التاسع عشر من يوليو القادم، موجهاً الدعوة للباحثين من داخل وخارج الجامعة للمشاركة في أكبر محفل علمي يُنظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث للباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه على مستوى الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يُعد فرصة كبيرة لجميع طلاب الماجستير والدكتوراه كأحد متطلبات المنح والتسجيل، حيث يُمنح الطالب شهادتين الأولى للمؤتمر الخامس للدراسات العليا والثانية للمؤتمر السادس للبحوث التطبيقية، لافتاً إلى أنه يستوجب على طلاب الماجستير والدكتوراه الحضور والمشاركة في عدد معين من المؤتمرات حتى يتسنى له الحصول على المنح وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة سابقاً.

مؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية يشمل أربع مسارات مختلفة

كما أشار الدكتور تامر شوقي، مُقرر المؤتمر ومدير مركز التحول الرقمي بجامعة قناة السويس، إلى أن المؤتمر يشمل أربع مسارات مختلفة مما يُتيح الفرصة لجميع الكليات العلمية والنظرية للمشاركه كلا في مجال تخصصه وللتسجيل اضغط هنا