ختام فعاليات الجولة الثانية من مبادرة "حوارنا سلام"

بمباركة الأنبا دانيال مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبرعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" والذي تنفذها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمطرانية أسيوط والذي يديرها القمص مرقس يوسف بأسيوط، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع عضو المكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية المتدربين ومنسقها في جمهورية مصر العربية عقيل إسماعيل ومشاركة بعض القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وعدد كبير من المتدربين.

شهدت محافظة أسيوط انطلاق فعاليات الجولة الثانية لمبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية استمرت فعاليات الجولة الثانية للمبادرة 3 أيام متواصلة خلال شهر يونيو التي بدأت قبلها بأيام بمشاركة وزيارة وفد المبادرة احتفالات استقبال رفات القديس فرنسيس بأسيوط.

وتضمنت المبادرة عقد لقاءات وندوات توعية عن نبذ العنف وقبول الاخر ونشر السلام بالإضافة الى ورش عمل حول كيفية مواجهة الشائعات والتعامل مع حروب الجيل الرابع بمشاركة بعض الأساتذة والمتخصصين وذلك بمقر كنيسة جراحات القديس فرنسيس " سانت تريز " التابعة للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر داخل إيبارشية أسيوط، حيث تشهد الكنيسة الاحتفال بمرور 100 عام على أنشاء الكنيسة 1924،و مرور 800 عام على جراحات القديس فرنسيس المسمي على اسمه الكنيسة

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني التى أفيمت بقاعة السمائيين الملحقة بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حوار عن السلام بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي وبعض القيادات الطبيعية والشباب ثم مشاهدة بعض الفقرات الفنية والأغاني الوطنية فى جو يسوده الحب والسلام.بحضور الشيخ عمرو الخطيب رئيس لجنة الخطاب الديني لبيت العائلة المصرية عضو اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف رئيس وحدة لم الشمل بالأزهر فرع أسيوط والقمص أيليا فرنسيس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط و د.أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب ومستشار جامعة أسيوط للثقافة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور سمير عبد التواب رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط .

واختتمت فعاليات الجولة الثانية بيومها الثالث ببعض الزيارات الميدانية ومنها متحف مدرسة السلام الحديثة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي والذي يضم مجموعة متنوعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية والتي تمثل خير شاهد على تاريخ وحضارة محافظة أسيوط، كما شاهد الحضور العديد من الاثار الفرعونية والمقتنيات النادرة والكتب والمخطوطات والبرديات التي تحكى تاريخ محافظة أسيوط على مر العصور، كما تم زيارة فرع مكتبة مصر العامة التابعة لمحافظة أسيوط والتي تزخر بمجموعات متنوعة من الكتب النادرة والمتنوعة وشهد الشباب المشارك فى الفعاليات ندوة تثقيفية عن السلام ونبذ العنف وقبول الأخر بمشاركة د.هاجر محروص مدير المكتبة و رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط والقمص مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط .

كما تم زيارة معهد الملك فؤاد الأول بحي شرق أسيوط ، وكان فى استقبال وفد " حوارنا سلام " الشيخ محمد علم الدين مدير المعهد، وتم خلال الزيارة تفقد أفسام المعهد التاريخية وبعض الحجرات الدراسية للطلاب ومسجد المعهد الذي بناه الملك فؤاد الأول منذ أكثر ما يقرب من مائه عام وتحديدا عام 1930، ويعد نواة أول معهد ديني في محافظة أسيوط، بل في صعيد مصر كلها، وهو تحفة معمارية أندلسية الطابع وتتكون تلك التحفة المعمارية من ثلاث مبان، يختص المبنى الأول بالدراسة، ويتكون من الفصول الدراسية وقاعات عرض الأفلام العلمية، وأربعة معامل لعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء وتضم حفريات أثرية ومواد علمية منذ نشأة المعهد، ويتوسط هذا المبنى حديقة مستطيلة بها نافورة رخامية بديعة الصنع، أما المبنى الثاني فهو مسجد كبير استخدم لتعليم الطلاب الخطابة، له مئذنة شاهقة الارتفاع تبلغ 30 مترًا، وخطب به كبار العلماء.

وأوضحت ناهد عزيز المدير التنفيذي للجنة العدالة والسلام بأسيوط ،أن مبادرة "حوارنا سلام" تهدف إلى نشر رسائل توعوية تعزز قبول الاختلاف، ومناهضة خطاب الكراهية، واحترام الآخر وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وذلك بمشاركة حوالي 300 شاب وفتاة في محافظة أسيوط من سن ١٨: ٤٥عام متنوعي الفئات والثقافات بحيث يتم مراعاة الاختلاف الجندري والعقائدي والثقافي (ذكور واناث، مسلمين ومسيحيين، أصحاء وذوي احتياجات خاصة،.. .) وغيرهم وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ٢٠٢٤ .