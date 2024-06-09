جنات تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "وحدة وحدة"

طرحت الفنانة جنات البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية بعنوان "وحدة وحدة" تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وشاركت جنات البوستر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وكتبت تعليقا عليه:"قريبًا أغنيتي المغربية وحدة وحدة أتمنى تعجبكم".

وتتعاون جنات في الأغنية مع شريف شادي الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها وهي من توزيع يوسف حسين والمكس والماستر لماهر صلاح.

وتستعد جنات لإحياء حفل غنائي ساهر لها في منصة النهضة بالمغرب يوم 25 من شهر يونيو الجاري ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.