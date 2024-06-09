محافظ قنا يفتتح مقر فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع ألومنيوم نجع حمادي

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقر فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي ، جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والمهندس محمود عبد العليم عجور العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل و النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب ونيافة الانبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها وعدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح محافظ قنا، ان إفتتاح فرع مكتب الشهر العقاري بالالمونيوم من أجل تغطية كافة المناطق ذات تردد كثيف من المواطنين ، لافتًا إلي أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين ، تقوم بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بأعمال التوثيق بما يتناسب مع الإجراءات المنظمة والقانون، بالإضافة إلى كافة أنواع التوكيلات المتعلقة بعقود السيارات والعقارات والإقرارات والشهادات والتصديق على الإقرارات والشهادات وإثبات المحررات الرسمية والتوقيع على محاضر التصديق.



وأكد مساعد وزير العدل أن هناك جهود تقوم بها وزارة العدل فى التوسع فى إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقارى ، مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين ، وتوفير سبل الراحة لهم ، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين ، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقت.

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