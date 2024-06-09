بنك التعمير والإسكان يفتتح أحدث فروعه بمدينة 6 أكتوبر

انطلاقاً من إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية تعزيز تواجده بالقرب من عملائه، واستكماله لاستراتيجيته التوسعية والتي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع بقاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، افتتح البنك أحدث فروعه فرع "مينا جاردن" بالمركز التجاري بكومباوند مينا جاردن بمدينة 6 أكتوبر، ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري والمهندس مصطفى بدوي رئيس الشؤون الهندسية والإسكان والمشروعات القومية، مدحت رضوان رئيس المناطق والفروع، وعدد من قيادات البنك.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان للانتشار والتوسع الجغرافي تماشياً مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، إذ تبنى البنك خطة توسعية تستهدف تغطية مختلف المحافظات وتعزيز تواجده بالقرب من قاعدة كبيرة من العملاء الحاليين والمرتقبين، مع تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 440 ماكينة، مع تجهيز وتهيئة الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة، إذ يتضمن فرع "مينا جاردن" بمدينة6 أكتوبر مركزاً لخدمة كبار العملاء HDB Royal، وذلك لتقديم خدمات مميزة لتلك الشريحة والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على إدارة أموالهم على الوجه الأمثل.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام وتمكنه من مواصلة واستكمال تطبيق خطته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال، مؤكداً على مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة التي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري كبنك تجاري شامل يقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك بجانب ريادته في مجال التنمية العمرانية لمدة تصل إلى ٤٥ عاماً.

كما أشار غانم إلى حرص مصرفه على مواصلة استهداف وتعزيز أنشطته وخدماته المصرفية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مع طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي بهدف تدعيم مركزه التنافسي وزيادة الحصة السوقية له بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مع تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يستجد في السوق المصرفي العالمي والمحلي لضمان تحقيق نمو مستدام للبنك.