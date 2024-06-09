سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.. صور

أجرى كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، جولات ميدانية علي عدد من المدارس بمركز ومدينة وادى النطرون، قبل ساعات من بدء مارثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2023 والتي ستنطلق غداً الإثنين الموافق 10يونيو للمواد التى لا تضاف للمجموع.

رافقه خلالها يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وذلك للتأكد من جاهزية كل اللجان والاستراحات بنطاق المركز.

وشدد السكرتير العام المساعد، على تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذا مراجعة وضع الكاميرات الموجودة داخل اللجان ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان وتأمين اللجان داخل وخارج المدارس

كما وجه السكرتير العام المساعد، مشرفي الإستراحات بتذليل كل العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع كل الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة، هذا بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كل مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما وجه السكرتير العام المساعد في البحيرة، بضرورة الإلتزام باللوحات الإرشادية وكل التعليمات المنظمة للعملية الإمتحانية وإستلام الكاشف الإلكتروني وكتاب المفاهيم الخاص بجميع التخصصات و اكد على مشرفي اللجان بضرورة التأكد من دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وحظر جميع وسائل الغش ومراجعة الأمن على البوابات ووجه مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 في البحيرة

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالبا وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.