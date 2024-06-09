السجن 5 سنوات لعامل سرق شخص بالإكراه في الصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة شخص بالإكراه وتهديده بسلاح أبيض بنطاق مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

سرقة شخص بالإكراه وتهديده بالصف



أحالت النيابة العامة المتهم "أمير.م" 38 سنة عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة بالإكراه.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “6245 /2023- جنايات الصف أن المتهم “ أمير.م، 38 سنة، عامل” سرق المجني عليه “محمد ماهر” وكان ذلك ليلا وبطريق الاكراه الواقع عليه، وقام باشهار سلاحًا أبيضًا في مواجهته.