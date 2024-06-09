إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده قبيل مباراة مصر وغينيا بيساو

تقرر في الاجتماع الفني لمباراة مصر و غينيا بيساو عدم إقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، بناء على قرار منسق المباراة والذي أخطر به الجانب المصري خلال الاجتماع الفني

وأسفر الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غدٍ الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود والجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر ومينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .