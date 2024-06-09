رئيس جامعة قناة السويس يفتتح مركز علاج الأورام والطب النووي

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - مركز علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي، وخلال الافتتاح أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية يُولي اهتماماً كبيراً لتطوير المنظومة الصحية؛ لتقليل عناء المواطن المصري عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورامـ لافتاً إلى أن مستشفيات جامعة قناة السويس كان لها نصيب كبير من التطوير الشامل في ظل الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس، وفي إطار الخطوات الجادة التي تتخذها المستشفى الجامعي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس جامعة قناة السويس: مركز علاج الأورام سيساهم في خدمة المرضى

وأفاد رئيس جامعة قناة السويس، أن مركز علاج الأورام سيساهم في خدمة المرضى من أبناء المحافظة وإقليم القناة وسيناء بدلا من سفرهم إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج في معاناة شديدة لهم ولأسرهم لنقلهم عدة مرات على مدى الشهر للحصول على العلاج اللازم، مؤكدا أن المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة الأشعة لكشف وتشخيص الأورام ، كما أنه يُعد من المراكز القليلة في المنطقة التي تُقدم العلاج الكيميائي والإشعاعي في نفس الوقت.

وكان في استقبال رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروه عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سليمان مدير مركز علاج الأورام والطب النووي،والدكتور محمود أحمد حسن مدير المستشفى الجامعي.

وبحضور الدكتور محمد الشناوي مدير الصحة والسلامة المهني، الدكتورة إيمان الشريف مدير إدارة الجودة، الدكتورة عبير عزت مدير مكافحة العدوى، والدكتورة مها زمزم رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، وميس سحر عبد الوارث رئيس التمريض.

وأضاف الدكتور رئيس جامعة قناة السويس، أن تشغيل المركز سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام حيث تهدف عيادات الأورام الخارجية "مركز اليوم الواحد" بمستشفيات جامعة قناة السويس أن تكون نموذج مثالي لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للحفاظ على صحة مريض الأورام ، و تشمل الطاقة الاستيعابية للمركز من 12 إلى 13 مريض يستطيعون أخذ جرعات الكيميائي الخاص بهم في نفس الوقت.

كما شهد الافتتاح - مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية الدكتور إبراهيم القرش، وفريق المستشارين الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أوضح الدكتور أحمد السقا أن المركز سيقدم خدمات رعاية اليوم الواحد لمرضى الأورام بمعايير صحية متكاملة من خلال فريق طبي متميز، مع تنظيم ومراقبة وتوفير الخدمات الصحية العامة الوقائية المعززة للصحة، وكذلك الحفاظ على سلامة المستفيدين والعاملين بالمركز وتحقيق الريادة والجودة ،وتعزيز الاحترام المتبادل بين المستفيدين ومقدمي الخدمة للحفاظ على حقوق كلا الطرفين ، وتحقيق مبادئ ومفاهيم العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية، والاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة.

وعن الخدمات المقدمة بمركز علاج الأورم والطب النووي بمستشفيات جامعة قناة السويس - أكد الدكتور أحمد أنور أنه يتم استقبال المرضى بالعيادات الخارجية يوميا وتقييمهم من قبل الأطباء المقيمين والأخصائيين ثم عرضهم على الاستشاريين؛ لتحديد خطة العلاج المناسبة لهم ،وتحضير واعطاء جرعات العلاج الكيميائي للمرضى يوميا ومتابعتهم أثناء وبعد العلاج ، وتصوير المرضى يوميا كإجراء تحضيري قبل البدء بإعطاء جلسات العلاج الاشعاعي للمرضى.

كما تشمل الخدمات المقدمه للمرضى عمل مسح ذري على "العظام ، الكلى ،الغدة الدرقية ،القلب " ويتم حجز المرضى للمتابعه لمدة 24 ساعة -إجراء احترازي - كحد أقصى في حالة حدوث أي طارئ لهم أثناء تلقي اي من العلاجات التي يقدمها المركز مع متابعتهم من قبل الاخصائيين والاستشاريين.

يُذكر أن المركز يضم عدد 5 عيادات بواقع 4 عيادات للاخصائيين، وعيادة للاستشاريين، إلى جانب 3 صيدليات بمشتملاتها ،بالإضافة إلى ملحق للمبنى يحتوي على عدد 1جهاز (معجل خطي) لإعطاء جلسات العلاج الاشعاعي للمرضى ، وغرفة تحتوي جهاز (جاما كاميرا) لتقديم خدمة الطب النووي ، وغرفة لتحضير العلاج الكيميائي للمرضى، وغرفة لفرز المرضى ، وأخرى لعزل المرضى منخفضي المناعة ، ومحطة لمعالجة المواد المشعة ،وخمس غرف لإعطاء العلاج الكيميائي للمرضى.