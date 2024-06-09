رئيس جامعة المنوفية يفتتح عدد من المنشآت الجديدة والمطورة بالتربية النوعية

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عددًا من المنشآت الجديدة والمطورة في كلية التربية النوعية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بالكلية، برفقة نواب رئيس الجامعة، الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبد الباري لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

رئيس جامعة المنوفية يفتتح مركز وحدة القياس والتقويم

افتتح رئيس جامعة المنوفية، مركز وحدة القياس والتقويم، الذي يضم ثلاث قاعات مجهزة إلكترونيًا لإجراء الامتحانات الإلكترونية وفقًا لمعايير وزارة التعليم العالي والمواصفات الدولية.

كما افتتح رئيس جامعة المنوفية، المرحلة الأولى من مبنى المدرجات الجديد، الذي يقع على مساحة 750 مترًا مربعًا ويضم مدرجات دراسية، معامل للكيمياء، وقاعات الكنترولات للإمتحانات الطلابية، وقاعة لطباعة أسئلة الامتحانات، وحجرات إدارية، وقاعة للمعارض الفنية لأقسام التربية الفنية والإعلام التربوي والاقتصاد المنزلي.

شملت الجولة أيضًا افتتاح التجديدات بقاعة مجلس الكلية، وتفقد مبنى قسم التربية الفنية، حيث وجه بتشكيل لجنة لتحديد إجراءات الصيانة وتطوير معامل القسم وإضافة حاضنة للابتكار الفني لتدريب الطلاب والخريجين وتشجيعهم على متطلبات سوق العمل.

حضر الجولة عدد من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية، من بينهم الدكتور أشرف العيسوي، والدكتورة هيام مصطفى، والدكتور ميلاد إبراهيم، والدكتور حسين جمعة.

IMG-20240609-WA0064

IMG-20240609-WA0063

IMG-20240609-WA0060

IMG-20240609-WA0062