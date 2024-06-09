جيش الاحتلال يقتحم قرى وبلدتين في رام الله وجنين

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت إحدى قرى رام الله ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية سنجل، كما جرى اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية كما اندلعت مواجهات أصيب طفل فيها.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل بمخيم بلاطة دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات في صفوف المواطنين، كما أنه جرى اقتحام الجلزون عند البوابة الرئيسية ونصب حاجزا عسكريا للتدقيق في الهويات.

وتابعت أن جرى اعتقال 22 شخصا خلال 24 ساعة، ليصل عدد من اعتقلوا نحو 9125 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في جنين وغيرها.