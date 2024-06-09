رئيس جامعة المنوفية يفتتح عددًا من المنشآت الجديدة والمطورة بالتربية النوعية

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عددًا من المنشآت الجديدة والتي تم تطويرها بكلية التربية النوعية خلال جولته التفقدية اليوم الأحد بالكلية ، رافقه الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

وافتتح الدكتور أحمد القاصد مركز وحدة القياس والتقويم والذي يضم ثلاث قاعات أوشكت على الانتهاء من التجهيزات الإلكترونية السمعية والصوتية لإجراء الإمتحانات الإلكترونية للطلاب بالأقسام المختلفة والتي تتم وفقا لقواعد القياس والتقويم المطبقة لقواعد ومواصفات وحدة القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والمطابقة للمواصفات الدولية في التعليم الجامعي.

كما افتتح رئيس الجامعة المرحلة الأولى لمبنى المدرجات الجديد والذي يقع على مساحة ٧٥٠ متر حيث تم تسليم ثلاثة أدوار أوشكت على الإنتهاء من التجهيزات التعليمية نهاية العام الدراسي الجاري، ويضم المبنى مدرجات دراسية ومعامل للكيمياء وقاعات الكنترولات للامتحانات الطلابية وطلاب الدراسات العليا والبرامج المميزة وقاعة لطباعة أسئلة الإمتحانات وحجرات إدارية وقاعة للمعارض الفنية لأقسام التربية الفنية والإعلام التربوي والاقتصاد المنزلي.

كما شملت الجولة افتتاح التجديدات الملحقة بقاعة مجلس الكلية والذي يستوعب عددًا أكبر من أساتذة الكلية خلال إجتماع مجلس الكلية ومجلس الوكلاء لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد مبنى قسم التربية الفنية، موجها بتشكيل لجنة لتحديد إجراءات الصيانة المطلوبة له لمتابعة الدراسة وتطوير معامل القسم وإضافة حاضنة للإابتكار الفني وتدريب الطلاب والخريجين على الصناعات الفنية وتشجيع المتقدمين من الطلاب والخريجين على متطلبات سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة منتجة.

حضر الجولة الدكتور أشرف العيسوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة القياس والتقويم والدكتور ميلاد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين جمعة الأستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية ووكيل الكلية الأسبق وعدد من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية.