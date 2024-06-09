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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مجموعة البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق الحياد التنافسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ،  إن مصر قطعت شوطا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.  

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".  

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.  

وأكد جيمبرت أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، مشيرة إلى أنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد. 

مجموعة البنك الدولي تطبيق الحياد التنافسي إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية