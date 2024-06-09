محافظ الفيوم يبحث مع وفد إحدي مؤسسات المجتمع المدني تعزيز التعاون

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد إحدي مؤسسات المجتمع المدني، عدداً من الملفات المهمة لتعزيز التعاون في المجالات التنموية التي تعود بالإيجاب على المجتمع المحلي، وبحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك، بالعديد من المجالات التنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن الفيومي، من خلال الخطط البناءة والرؤى التنموية لتنفيذ عدد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على الفرد والمجتمع، خاصة بمجالات الحماية الاجتماعية، من خلال التشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص ممثلًا فى المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن توفير المساعدات والخدمات للأسر الأولى بالرعاية.



وأشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء إلى أهمية تحديد الأهداف ووضع الرؤية العلمية لتنفيذ منظومة للنظافة وجمع وتدوير القمامة، بهدف الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لمحافظة الفيوم، مؤكداً أن المحافظة ترحب بكل أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات، العاملة بمجال التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الرؤية الفنية في إطار من القانون، بما يتيح الاستغلال الأمثل لجميع الأفكار التنموية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

محافظ الفيوم: نعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى

وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، مما يسهم فى توفير فرص العمل التى تتناسب وخبرات أهالى الفيوم، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين محافظة الفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة المستقبلية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خاصة بمجال تنمية الثروة الحيوانية.

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