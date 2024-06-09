سؤال برلماني بشأن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك رغم تأكيد الحكومة بوجود اكتفاء ذاتي محلي

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك رغم تأكيد الحكومة اكتفاء ذاتي محلي.

وقالت راوية مختار، إن هناك أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في السوق رغم تأكيد وزير الزراعة أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك رغم تصريح الوزير الأخير ولم تنخفض في ظل اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد من المواطنين تساءلوا عن أسباب ارتفاع أسعار السمك فى مصر خصوصا أن الدولة تحقق نسبة 90% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية.