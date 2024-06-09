محافظ دمياط تتابع استعدادات 41 لجنة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ ، حيث يصل عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ ١٣ ألفا و٦٠١ طالب وطالبة، منهم ٣ آلاف و١٢٦ طالبا للشعبة الأدبية، و٦ آلاف و٨٥٧ طالبا لشعبة العلوم، وألفان و٨٨٥ طالبا لشعبة الرياضيات.

وجرى تجهيز ٤١ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز ٣١ استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها ٢١ استراحة للرجال و١٠ استراحات للسيدات.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض بتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب و المراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات وتأمين اللجان و أماكن اقامة رؤساء اللجان و المراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة .

وانتهت مديرية التربية والتعليم دمياط، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من خلال تجهيز ٤١ لجنة موزعة على ١٠ إدارات تعليمية.

وتبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وتتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك وتنتهي يوم السبت الموافق ٢٠ من يوليو المقبل.

وأعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ ١٣ ألفا و٦٠١ طالب وطالبة، منهم ٣ آلاف و١٢٦ طالبا للشعبة الأدبية، و٦ آلاف و٨٥٧ طالبا لشعبة العلوم، وألفان و٨٨٥ طالبا لشعبة الرياضيات.