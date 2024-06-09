مدير تعليم الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مارثوان الثانوية العامة

تابع اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجنتي مدرسة طه حسين الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار الثانوية التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية.

وكان فى استقباله محمد فايز عباس مدير عام الإدارة، والسادة رؤساء اللجان.

خلال زيارته تفقد اللجان والديسكات وأكد على كفاءة الإضاءة والتهوية الجيدة وتشغيل المراوح ونظافة دورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة وتعليق كشوف المنادة على أبواب اللجان لمعرفة كل طالب لجنته وتم التنبيه علي ملاءمة الديسكات للمرحلة الثانوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لراحة وسلامة الطلاب وزيادة الإضاءة باللجان

كما أكد على النظافة العامة والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب

