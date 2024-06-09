تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية تدرس المثلية بالتجمع إلى 2 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس، لجلسة 2 يوليو لحضور ممثلها القانوني، وذلك على بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ران الألمانية لـ2 يوليو

وفى وقت سابق صرحت المحكمة للمحامي المدعي، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.