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الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: مكتبة مصر العامة صرح تنويرى لأبناء المحافظة

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية. رافقه في الجولة محمد موسى، نائب المحافظ، والمحاسب السيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، و عواطف طاحون، رئيس حي شرق، والمهندس إبراهيم مرعى، مدير شركة صيانة الآليات، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي.

بدأت الجولة بتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة في حي شرق، المقامة على مساحة 795 متر مربع.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لدخول المشروع الخدمة قريباً كصرح تنويري وثقافي جديد لأبناء المنوفية، مؤكداً أهمية المشروع في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل في شركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف، وتفقد ورش ميكانيكا الجرارات، السمكرة، وحدة التلوين، ومعرض سيارات الشركة الجديد. 

حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير الشركة عن الأنشطة التي تقدمها، ووجه بتكثيف الدعاية لخدمات الشركة والتوسع في أنشطتها لتعظيم الإيرادات، كما وجه بصرف مكافأة مالية للعاملين بالشركة.

وأكد المحافظ أن الشركة تُعد صرحاً متميزاً في تقديم خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقاً لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية والخدمية المنوفية محافظ المنوفية مدينة شبين الكوم