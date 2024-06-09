مسؤولون فلسطينيون: نطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أكد مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة النصيرات وسط غزة بعشرات الطائرات الحربية والمسيرات، بحسب ما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد.

وطالب المسؤولون الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها في قتل الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال قصف 89 منزلا ومبنى سكنيا خلال ارتكاب مجزرة النصيرات.

وكانت مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي نفذا على مدى أكثر من ساعتين، غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وغرب وشرق مخيم النصيرات.

وتوغلت آليات عسكرية بشكل مفاجئ في مناطق شرقي وشمال غربي مخيم النصيرات، بالتزامن مع القصف المدفعي العنيف الذي استهدف مناطق واسعة من المخيم.

وحلقت طائرات مُسيّرة بشكل كثيف في سماء مخيم النصيرات، وأطلقت النار على كل من يتحرك في طرقاته، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 10 طائرات حربية حلقت في سماء النصيرات خلال العملية، أمس السبت، ووفرت غطاءً ناريًا كثيفًا من خلال غارات مكثفة نفذتها ودمرت المباني التي كان يُحتَجز بها الأسرى قبل استعادتهم.