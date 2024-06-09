المصري الديمقراطي يدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية أعلن فيه إدانته بأشد العبارات، الإعتداء الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من ١٥٠ فلسطيني، وإصابة المئات، على مرأى ومسمع من العالم كله في انتهاك سافر لكافة المعايير والقيم الإنسانية والقوانين الدولية.



وطالب الحزب المؤسسات والأطراف الدولية المؤثرة، بالتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وضرورة التحرك السريع من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن ٣٦ ألف شهيد، وضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني ووقف حربها على المدنيين.



وأكد الحزب على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة من كافة المعابر البرية للقطاع.