محافظ المنوفية يفتتح توسعات مدرسة كفر فيشا الكبرى للتعليم الأساسي بمنوف

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد أعمال تطوير وتوسعة مدرسة كفر فيشا الكبرى للتعليم الأساسي علي مساحة 371م2 بقيمة تعاقدية (5) مليون جنيه، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

و أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد عدد من الفصول الدراسية ليصبح إجمالي الفصول 42 فصل دراسي للنهوض بالمنظومة التعليمية والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية لتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة بلغ 647 مليون جنيه خلال هذا العام الحالي شملت إنشاء 60 مدرسة " إنشاء جديد" وصيانة ورفع كفاءة عدد 33 مدرسة بنطاق المحافظة .

وخلال الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع بمركز ومدينة منوف ضمن الخطة الإضافية للعام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالى 21 مليون 793 ألف جنية ، حيث تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بطريق سرس الليان – منوف بطول 770م بتكلفة 9 مليون جنيه ، وأشار مدير مديرية الطرق أنه جارى أعمال الرصف المتكاملة بالطريق والتي تتضمن قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة وتركيب بلاعات مياه الأمطار ، كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتوسعة طريق برهيم من شارع أحمد شاكر حتى محطة الكهرباء بطول 800م بمتفرعات شارع الجمهورية بطول 240 م وشارع الإدارة التعليمية بطول 135 م بتكلفة إجمالية 12 مليون و793 ألف جنيه، وشدد المحافظ على توسعة الطريق ونقل الأعمدة وتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من أعمال التطوير والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق .

فيما تفقد المحافظ استكمال أعمال تغطية مصرف منوف بتكلفة 8 مليون جنيه لإقامة موقف نموذجي جديد ضمن الخطة الاستثمارية 2024/2025 للقضاء على المواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بأرجاء المحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة تشهد افتتاح العديد من المشروعات بشتى القطاعات الخدمية والتنموية في عيدها القومي.

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