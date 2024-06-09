تحرك برلماني بشأن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدواجن والبيض

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب احاطة عاجل الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ ود. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض؛ رغم استقرار أسعار الأعلاف.

وقالت النائبة أمل سلامة أن أسعار الدواجن والبيض عاودت الارتفاع من جديد؛ رغم الافراجات الجمركية للأعلاف واستقرار أسعارها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء الى ١٢٠ جنيه؛ وفقا لكل منطقة؛ وطبق البيض وصل الى ١٦٥ جنيه؛ وهو ما يفوق قدرات المواطنين البسطاء.

وأضافت النائبة أمل سلامة ان أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض ارتفعت على غير التوقعات؛ وخصوصا أنه فى مثل هذا التوقيت من كل عام؛ تتراجع أسعارها خاصة مع دخول عيد الأضحى واقبال المواطنين على شراء اللحوم بدلا من الدواجن.

واوضحت النائبة أمل سلامة أن هناك سماسرة يتحكمون فى الأسعار؛ ولذلك يجب الغاء هؤلاء الوسطاء بالتفعيل الجاد لبورصة الدواجن؛ وتشديد الرقابة على الأسواق؛ والضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين والمتحكمين بقوت الشعب المصرى؛ للقضاء على تلك الظاهرة التى تربك الأسعار فى الأسواق.