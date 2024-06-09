إصابة 1908 جنود إسرائيليين في غزة منذ أكتوبر الماضي

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، إصابة 1908 جنود في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي من بينهم 371 إصابتهم خطيرة، وذلك وفقا لنبأ بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم ، قنص جندي إسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله عن قصفه مواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 247 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.