وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالجيزة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وفى بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

حيث وجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع اللحوم والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للتصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة وعمل دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي جديدة خلال إجازة العيد وإزالتها بالمهد.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، أنه أصدر قرارًا بالذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها ٢١ مجزرًا ، مشيراً الي توجيهاته إلي مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظاً على البيئة، كما قرر المحافظ حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلي التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة اي ممارسات خاطئة للسائقين او اي استغلال للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة للعام المالي الجاري 2023/2024 وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث أكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد اللواء أحمد راشد خلال اللقاء، انتهاء عدد من الأحياء بالمحافظة من الخطة الاستثمارية حيث تتراوح نسب التنفيذ مابين 75 % إلي 100% ومن المقرر ان يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الشهر الجاري ، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، كما شدد اللواء أحمد راشد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ باقي المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على التعرف من اللواء أحمد راشد على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتى تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من أبناء القري المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال بالقرى.

وقال اللواء هشام آمنة ، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

وقال اللواء أحمد راشد، إن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت ٩٢٤ مشروع لخدمة حوالي ٨٥٠ ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة ١٠٠% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم و عدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى و عدد 33 مكتب بريد وتجهيزهم بالاثاث اللازم بالإضافة إلي ١٦ وحدة إسعاف و٦ نقاط شرطية.

كما أشار محافظ الجيزة إلى وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارى انجاز 6 مشروعات آخرى بالإضافة إلي الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية وعدد 8 منشأت بقطاع التضامن الاجتماعى ، كما تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها اثر كبيراً فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

حيث أكد اللواء هشام آمنة استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع استمرار عمل اللجان الفنية التي تم تشكيلها للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.

وقال محافظ الجيزة أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد فى ظل المشروعات القومية التى تجري على أرض المحافظة والاستمرار فى تحسين مستوي النظافة بجميع الشوارع والميادين فى كافة أنحاء المحافظة ، وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بملف النظافة فى جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة وبصفة خاصة في محافظة الجيزة والتي تشهد العيد من المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها المتحف المصري الكبير .



وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي اهتماماً بالغا بملف النظافة والذي يأتي علي رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع 12 ألف طن مخلفات يوميًا ، مشيراً الي وجود العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات الصلبة والتي ستساهم تحسين مستوي النظافة بالمحافظة .