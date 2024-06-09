بسمة داود تنشر صور كواليس مسلسل "الوصفة السحرية"

نشرت الفنانة بسمة داود على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا صور من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية تزامناً مع عزض أولى حلقاته يوم ٧ يونيو على منصة Watch it ويوم ٨ يونيو على قناة dmc

وعلقت بسمة داود عن دورها في مسلسل الوصفة السحرية قائلة "أقدم دور نهلة وهي فتاة عادية قد لا تلفت انتباهك اذا مرت بجانبك فحياتها تدور حول زوجها وابنتها وكثيراً من المشاهدين سيجدوا نفسهم فيها ولكن في النهاية مع خطوات الوصفة السحرية هتنقلب حياتها".

ويضم مسلسل الوصفة السحرية عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

وقد عرض مؤخرًا لبسمة دواد على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة وهو من بطولة النجوم، شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

وأيضًا شاركت في مسلسل إيجار قديم الذي حققت من خلاله بشخصية ريهام ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، كما عرض لها على المنصة ذاتها مسلسل مشوار الونش الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك 4، كما قدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It.