وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للسباحة شذي نجم ولاعبي كاراتيه مركز شباب مساكن اسكو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للسباحة شذي نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، ومتابعة الحالة الصحية لـ 4 لاعبين كاراتيه بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا وهم " جني محمد اسماعيل، هبه محمد اسماعيل، جني أشرف، آدم اشرف"، عقب مشاركتهم بالبطولة التنشيطية للكاراتية وتعرضهم لحادث سير أمام بوابة ستاد القاهرة.

واطلع وزير الشباب والرياضة على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعبه شذي محمد نجم ولاعبي الكاراتية، موجهاً اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجهم، وتوفير كل ما يلزم لعودتهم لممارسة نشاطهم الرياضي في أسرع وقت ممكن، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالتهم من رعاية طبية، ومتابعته تطورات الحالة الصحية لهم خلال الفترة المقبلة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعببن، والعودة لأسرهم فى القريب العاجل إن شاء الله.

أشار "صبحي" إلى دعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير جميع سبل الدعم لهم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.