فوز الفيلم الجزائري "اغتراب" بجائزة في مهرجان "إندي" السينمائي بلشبونة

فاز فيلم اغتراب للمخرج الجزائري مولود آيت ليوتنا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان إندي لشبونة للسينما المستقلة بدورته الحادية والعشرين.

وقالت لجنة التحكيم في بيانها عن الجائزة "تتناول العديد من الأفلام هذا العام ما يعنيه الرحيل عن وطنك. ويأخذ هذا القلق شكلًا محددًا عندما يكون الرحيل اختيارًا. يدور الفيلم حول الأيام التي سبقت هذا الرحيل، عندما تتحول الأفعال الأكثر اعتيادية - كشراء الحليب من المتجر، وشرب قهوة الصباح مع والديك - إلى تجارب وجودية ثمينة. إذا توقفت وفكرت لفترة طويلة، فلن تتمكن من ركوب الحافلة أو القارب أو الطائرة. هذا التناقض محسوس في القرى حول العالم، لكنها في هذه الحالة قرية قبائلية.

للتعبير عن هذا الشعور بدقة - سواء الفكاهة أو الحسرة - فإننا نمنح جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم اغتراب".

حصل الفيلم على عرضه الأول في مسابقة نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي الدولي ثم شارك في العديد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان أفلام السينمائي بمرسيليا، مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي ومهرجان السينما الأفريقية بفرنسا وفاعلية لقاءات بجاية السينمائية.

ويدور الفيلم حول يانيس، شاب يعيش في إحدى قرى بلدية أث مليكش بولاية بجاية وينوي الهجرة إلى باريس. يذهب يانيس إلى القرية المجاورة لينهي بعض الأعمال وهناك يعلم بوفاة صديق الطفولة ويلتقي بصديق آخر في الجنازة. ويقع حادث مؤسف في مقهى فيحول يومه الأخير إلى فيلم طريق، يائس في البداية، ثم عميق وحزين.

فيلم اغتراب من تأليف وإخراج مولود آيت ليوتنا، وبطولة مهدي رمضاني ومحمد ليفكير.