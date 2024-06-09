جيش الاحتلال: إصابة 13 جنديا في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 13 جنديا في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع الماضي أحدهم إصابته خطيرة، وذلك وفقا لنبأ بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل،أعلنت كتائب القسام، أنّ مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً في منطقة تل زعرب غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

واستهدفت القسّام قوات الاحتلال المتمركزة غربي حي تل السلطان، في مدينة رفح جنوبي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك، استهدفت الكتائب طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7"، في مدينة رفح الفلسطينية.

ونشرت القسّام مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، خلال التوغل شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، قصفها تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة تل زعرب جنوب غربي مدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تموضعا لجنود الاحتلال محيط الملعب الجماعي في حي البرازيل جنوب شرقي رفح.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 247 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.