ضبط تروسيكل محمل بدقيق بلدي مهرب للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وتحرير محاضر ضد المخالفين والمرور على المخابز البلدية.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية بناحية بندر اول الفيوم – مركز أول الفيوم: ضبط تروسيكل محمل بعدد ١٣ شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي وزن 650 كجم وتم ضبط الدقيق والتحفظ على التروسيكل وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وتحرير 2 محضر نقص وزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 9 محاضر عدم وجود قائمه

3 محاضر عدم نظافه أدوات العجين.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.