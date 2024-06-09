دورات تدريبية وورش عمل بمراكز الشباب بالمنيا خلال مايو الماضي

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.



من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر مايو الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية ، لتعليم بعض المهارات في مجالات الفنون ( شعبة الموسيقى والكورال - الفن التشكيلى - الفن الشعبى ) ودورات فى نشر ثقافة العمل التطوعى ضمن مشروع التطوع بالمديرية وندوات تثقيفية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى (للتنوع الثقافى) من أجل الحوار والتنمية ، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول ترسيخ الولاء والانتماء لدى الشباب بإحدى قرى حياة كريمة.



وأضاف "عكاشة" أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها ( الملتقى التكنولوجى الخامس تحت شعار "المبرمج الصغير"- لقاءات توعوية وتثقيفية للنشء تحت شعار "حماية جيل"ـ لقاء عن الأمن السيبرانى ومواقع التواصل الاجتماعي).



كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برنامج تثقيف سياسى بمراكز الشباب ودورات تنمية سياسية، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة)، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة مستوى مراكز المحافظة لمركز تدريب المعاقين (ذوى القدرات والهمم) ومراكز تدريب الأيتام ومركز تدريب اللياقة البدنية مركز تدريب الفتيات "كرة السلة " وتدريب الرواد، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.

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