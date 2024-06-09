انطلاق مجلس "طب أسنان قناة السويس"

أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على الأداء المُشرف لكلية طب جراحة الفم والأسنان أثناء زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيراً إلى أن كلية طب الأسنان من الكليات المتميزة على مستوى الجامعة لتطور بنيتها التحتية وبيئتها التعليمية التي تجعلها تعتلي الصدارة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس كلية طب جراحة الفم والأسنان.

بمشاركة الدكتور داليا فياض عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية طب جراحة الفم والأسنان اليوم الأحد الموافق 9 يونيو.

وخلال المجلس - أكد الدكتور ناصر مندور أن الكلية تسير على خطى صحيحة نحو تحقيق ما تصبو إليه من تتطور، مشيراً إلى أن الجامعة ستقدم كل الدعم للكلية.

ومن جانبها - قامت الدكتورة داليا فياض بعرض خطة التطوير التي سيتم البدء في تنفيذها ،والتي تشمل تزويد نقاط إنترنت سلكيه ولاسلكيه لتغطي جميع مباني المستشفى التعليمى مع وجود برنامج لربط العيادات ببعضها البعض.

كما سيتم استكمال إحلال وتجديد وحدات الأسنان بأخرى جديدة، إلى جانب إحلال وتجديد بعض وحدات الأشعة بأخرى جديدة، مع إدخال نظام الأشعة الرقمية.

كما استمع الدكتور ناصر مندور إلى بعض تساؤلات أعضاء المجلس وقام بالرد عليها، معطياً الموافقة على البدء في خطة التطوير، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لتطوير بنيتها التحتية وصولاً إلى غايتها الأساسية نحو تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب على أعلى مستوى تقني لتواكب التطورات العلمية المتلاحقة.