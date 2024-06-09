حزب الله: استهدفنا بمسيرات انقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في أودم

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد ، عن استهدافه بمسيرات انقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في أودم وحقق إصابة مباشرة، وذلك وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، استهداف حزب الله مرابض مدفعية الاحتلال بـ 40 صاروخا في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، ‏وانتشار الجنود في محيطها، براجمة صواريخ كاتيوشا.

وبيّنت المقاومة أنّ هذا الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية ، خاصة في بلدتي عيترون ومركبا.

كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنّه تم استهداف موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.