محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشارع المركز بمدينة أبوتشت جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

اوضح محافظ قنا أن افتتاح أعمال تطوير مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة أبوتشت من أجل تغطية كافة المناطق ذات الكثافات العالية من المواطنين ، لافتا ان المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

فيما اشار مساعد وزير العدل ان تطوير المكتب يأتى ضمن سياسة وزراة العدل الجديدة؛ للتسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات التسجيل وعدم ربطها بضريبة التصرفات العقارية ، وحدد وزير العدل 8 نماذج للتسجيل الجديد لأي حيازة، مؤكدا أنه تلك النماذج تنطبق على كل الحالات المنتشرة بين المواطنين سواء وضع يد أو إرث أو عقد بيع نهائي أو عقد إبتدائي.

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