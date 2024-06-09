بعد صفعه شاب بالقلم.. جهات التحقيق تستمع لأقوال محامي عمرو دياب| شاهد

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة استمعت إلى شهادة محامي الفنان عمرو دياب، ضد الشاب الذي اعتدى عليه بصفعة أثناء محاولته التقاط صور سيلفي معه خلال حفل زفاف.

أوضح المحامي في البلاغ أن الشاب قام بإمساك دياب من الخلف، ووضع الهاتف في وجهه بطريقة قسرية، مما تسبب في إزعاج الفنان وإحراجه، مضيفاً أن عمرو دياب يعرب دائمًا عن ترحيبه بمحبيه، ولا يرفض التقاط الصور معهم، مشيرًا إلى أن الشاب لم يكن مدعوًا إلى الحفل، وحاول التصرف بطريقة غير لائقة مع جميع الفنانين الحاضرين.

كشف المحامي أن الشاب الذي اعتدى على دياب حاول أيضًا جذب الفنان محمد رمضان بنفس الطريقة، لافتاً أن التطفل المفرط من البعض بلغ حدًا لا يطاق في سبيل التقاط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية احترام أصول التعامل مع المشاهير.

وأضاف المحامي أن الشاب أمسك بالفنان بشكل غير لائق، ولم يظهر أي نية واضحة لالتقاط صورة بل بدا وكأنه يعتدي عليه من خلال شد بدلته بشكل غريب، مشيراً أن دياب لا يعرف الشاب مسبقًا، وأنه طلب التصوير أربع مرات ولم يرفض، لكن تصرف الشاب بطريقة غير متوقعة أثارت الشكوك، وعندما حاول دياب التواصل معه لتهدئة الأمور بعد معرفته بأنه معجب، قوبل ذلك بالرفض من الشاب.